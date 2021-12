Chi era Oscar Peano e perché la sua storia ha ispirato la prima Borsa di Studio contro il Mesotelioma (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'esposizione alle polveri d'amianto è la causa scatenante di una rara neoplasia pleurica per la quale la Ricerca è ancora agli esordi. Ma grazie all'impegno dei familiari di Oscar Peano e della Fondazione Buzzi Unicem c'è ora una speranza in più Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'esposizione alle polveri d'amianto è la causa scatenante di una rara neoplasia pleurica per la quale la Ricerca è ancora agli esordi. Ma grazie all'impegno dei familiari die della Fondazione Buzzi Unicem c'è ora una speranza in più

Advertising

AlbertoBagnai : Come abbiamo sempre sostenuto, il vaccino lo fai per te (possibilmente solo se vuoi), il tampone lo fai per gli alt… - Corriere : Morto il baritono spagnolo Carlos Marin: era ricoverato per Covid - Giorgiolaporta : Dopo i tamponi ai vaccinati mettiamo anche un bell’ #obbligovaccinale indiscriminato, così chi ancora non si era in… - cala_l_asso : RT @giuslit: Chi era Goebbels? Un dilettante, un apprendista alle prime armi. - Piccolo_Bud : @simonefabbrix E chi non lo faceva o era ladro o era spia -