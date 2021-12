Chi è Zoe Massenti, la giovanissima passata da TikTok al cinema (con numeri record)? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tre milioni di follower su TikTok e un milione su Instagram sono numeri sufficienti per far capire quanto sia ampio il suo seguito. Se poi aggiungiamo che Zoe Massenti ha già pubblicato anche un libro che ha venduto oltre 30.000 copie si può comprendere ancora meglio da dove derivi la sua enorme popolarità, che l’ha portata a fare un importante debutto anche nel mondo del cinema. L’influencer 19enne, infatti, fa parte del cast di “La Befana vien di notte 2 – Le Origini”, dove recita come protagonista al fianco di Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Corrado Guzzanti ed Herbert Ballerina. Romana e (soprattutto) romanista, Zoe Massenti è salita agli onori delle cronache un anno fa, quando ha pubblicato il suo romanzo autobiografico Libera come le stelle: la protagonista dell’opera è Denise, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tre milioni di follower sue un milione su Instagram sonosufficienti per far capire quanto sia ampio il suo seguito. Se poi aggiungiamo che Zoeha già pubblicato anche un libro che ha venduto oltre 30.000 copie si può comprendere ancora meglio da dove derivi la sua enorme popolarità, che l’ha portata a fare un importante debutto anche nel mondo del. L’influencer 19enne, infatti, fa parte del cast di “La Befana vien di notte 2 – Le Origini”, dove recita come protagonista al fianco di Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Corrado Guzzanti ed Herbert Ballerina. Romana e (soprattutto) romanista, Zoeè salita agli onori delle cronache un anno fa, quando ha pubblicato il suo romanzo autobiografico Libera come le stelle: la protagonista dell’opera è Denise, ...

Advertising

atsvmusan : @heytheremchiara CHI DI ZOE 101 CHE CE NE SARANNO MILLE - BungaBu72537413 : @lbianchetti @Faggio4 @BeppeSala Avere un auto elettrica e un lusso chi la compra per risparmiare sulle lunghe dist… - ALWAYST4Y : @svfetywon chi è la mia loml preferita in assoluto e perché proprio zoe - Zoe_3078 : RT @AlexBondol: @salvatorebrizzi E intanto, durante questa nostra vita in Italia c’è chi ha realizzato com’è diventato il suo mondo e condi… - ALWAYST4Y : @svfetywon chi è la mia vita e perché proprio zoe -