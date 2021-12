Chi è Merz, l’uomo che vuole mettere fine all’era Merkel nella Cdu (Di lunedì 20 dicembre 2021) È Friedrich Merz, 66 anni, l’uomo scelto dalla base della Cdu tedesca per la presidenza. L’ex avvocato finanziario succederà ad Armin Laschet, stando all’esito della consultazione che lo ha visto competere con il deputato Norbert Röttgen e l’ex ministro Helge Braun. Ha ottenuto il 62,1% delle preferenze. Saranno i delegati del Parteitag di gennaio a dover confermare ufficialmente l’elezione. Ex membro del consiglio di sorveglianza del fondo BlackRock, come evidenzia il manifesto, Merz è considerato un integralista neoliberale agli antipodi rispetto alla linea dettata per 16 anni da Angela Merkel. E infatti sembra arrivata la fine dell’era Merkel per il suo partito. La sconfitta elettorale pesa su Laschet che, come raccontato su Formiche.net dopo la vittoria del “delfino” della ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) È Friedrich, 66 anni,scelto dalla base della Cdu tedesca per la presidenza. L’ex avvocato finanziario succederà ad Armin Laschet, stando all’esito della consultazione che lo ha visto competere con il deputato Norbert Röttgen e l’ex ministro Helge Braun. Ha ottenuto il 62,1% delle preferenze. Saranno i delegati del Parteitag di gennaio a dover confermare ufficialmente l’elezione. Ex membro del consiglio di sorveglianza del fondo BlackRock, come evidenzia il manifesto,è considerato un integralista neoliberale agli antipodi rispetto alla linea dettata per 16 anni da Angela. E infatti sembra arrivata ladell’eraper il suo partito. La sconfitta elettorale pesa su Laschet che, come raccontato su Formiche.net dopo la vittoria del “delfino” della ...

