Chi è Giulia Paglianiti della coppia delle "TIkToker" a Pechino Express (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giulia Paglianiti è un'influencer classe 2000. Conosciuta dal grande pubblico dei teenager, i suoi social contano oltre un milione di follower. Chi è Giulia Paglianiti: tutto sull’influencer milanese su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)è un'influencer classe 2000. Conosciuta dal grande pubblico dei teenager, i suoi social contano oltre un milione di follower. Chi è: tutto sull’influencer milanese su Donne Magazine.

Advertising

Betty_1804 : @MinakoHanami @Magnoli28113484 Scusa ma quando leggo parallelismi del genere mi dà fastidio, chi conosce Giulia sa… - gloriapedro_chi : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giulia Sale… - W1NST0NBLU3 : @G0LD3Nh NON SO CHI È GIULIA PORCO DIO - sulcomplottismo : @Giulia_B Novavax è realizzato con una tecnologia mista, in uso da più tempo rispetto ai vaccini a mRna. Come i vac… - stufadellavita : Chi guarderà il gfviparty stasera solo per vedere Tommy come sta e se sta bene? OVVIAMENTE IOOOO. Un ringraziamento… -