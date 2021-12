Chi è Gigliola Cinquetti: il primato di vincitrice più giovane del Festival di Sanremo, il marito e i figli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gigliola Cinquetti è una nota cantante che ha fatto l storia della musica italiana. È riconosciuta come la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo e durante la sua carriera ha saputo dar voce ad alcuni brani importanti della storia. Ha ricevuto il “Premio Giulietta alla Donna alla Carriera 2008” in omaggio alla sua carriera. Nel 2011 è diventata membro fisso della giuria di Attenti a quei due – La sfida, condotto da Max Giusti e Fabrizio Frizzi. Chi è Gigliola Cinquetti: il percorso di studi e la passione per il canto Gigliola Cinquetti è nata il 20 dicembre 1947 a Verona in una famiglia di nobili origini. Sin da giovane si appassiona alla pittura e all’arte. Si è iscritta al Liceo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)è una nota cantante che ha fatto l storia della musica italiana. È riconosciuta come la piùdeldie durante la sua carriera ha saputo dar voce ad alcuni brani importanti della storia. Ha ricevuto il “Premio Giulietta alla Donna alla Carriera 2008” in omaggio alla sua carriera. Nel 2011 è diventata membro fisso della giuria di Attenti a quei due – La sfida, condotto da Max Giusti e Fabrizio Frizzi. Chi è: il percorso di studi e la passione per il cantoè nata il 20 dicembre 1947 a Verona in una famiglia di nobili origini. Sin dasi appassiona alla pittura e all’arte. Si è iscritta al Liceo ...

Advertising

Nlsbarza : Gigliola Cinquetti - 'Dio, come ti amo' (Domenico Modugno) 'Un bene così caro Un bene così vero Chi può fermare il… - gigliola_betto : @MatteoLgt Tu PENSA QUANTI soldi si E' messo in Tasca CHI HA fornito I DECODER! E la Televisione PIENA DI VECCHI Noiosi! - gigliola_betto : RT @MatteoLgt: @gigliola_betto Sulla Rai ci sarebbe da fare una conferenza. Non ho ancora capito perchè la gente deve essere obbligata a pa… - MatteoLgt : @gigliola_betto Sulla Rai ci sarebbe da fare una conferenza. Non ho ancora capito perchè la gente deve essere obbli… - gigliola_betto : RT @gigliola_betto: @Elena81353537 SPERO ARDENTEMENTE! Che STIAMO SCHERZANDO NEL DIRE CHE LO VOGLIONO FARE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UN V… -