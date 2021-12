Chi è Gabriel Boric | il più giovane presidente del Cile che ha battuto il candidato “salviniano”

(Di lunedì 20 dicembre 2021), stravince le elezioni e diventa, al ballottaggio, il nuovodel. Chi è il 35enne di sinistra che ha sconfitto l’avversario di estrema destra Antonio Kast, sostenuto da Matteo Salvini. Ci lasciamo il beneficio del dubbio che non sappia le ombre naziste che incombono sulla famiglia… Con il 55,8 per cento dei voti il leader della coalizione di sinistra Pacto Apruebo Dignidad,, è diventatodelha superato l’avversario José Antonio Kast, di estrema destra, di oltre 10 punti percentuali. Una vittoria storica, nel senso di primato:, infatti, diventa ilpiùdella storia del ...

SANTIAGO DEL CILE Gabriel Boric, il candidato della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad, ha vinto le elezioni presidenziali in Cile, imponendosi sul candidato di estrema destra José Antonio Kast ...Torna il confronto tra i probabili undici giallorossi stilati dalla nostra redazione e quelli dei principali quotidiani sportivi e locali. Calcio Lecce: (4-3-3) – Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, B ...Fino a pochi mesi fa era soltanto un giovane deputato, ex dirigente degli studenti universitari. La barba era meno curata e i capelli più lunghi, e portava berretto da baseball e chiodo di pelle, alla ...