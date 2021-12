Chi è Gabriel Boric, il nuovo presidente millennial del Cile (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giovane, almeno per essere il presidente di un paese grande come il Cile, e molto schierato a sinistra. Gabriel Boric, candidato della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad, ha sconfitto al ballottaggio l’avversario di estrema destra José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. E dunque, a soli 35 anni, Boric sarà il più giovane presidente Cileno, oltre a quello che ha ottenuto più voti in assoluto nella storia del Paese (56%). «È cominciata una stagione di cambiamenti e di giustizia sociale», ha detto ai suoi sostenitori, riuniti nella capitale. E del cambiamento, Boric ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Una sorta di moderno rivoluzionario, così si è sempre presentato sulla scena politica Cilena. L’uomo del cambiamento, in ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giovane, almeno per essere ildi un paese grande come il, e molto schierato a sinistra., candidato della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad, ha sconfitto al ballottaggio l’avversario di estrema destra José Antonio Kast del Frente Social Cristiano. E dunque, a soli 35 anni,sarà il più giovaneno, oltre a quello che ha ottenuto più voti in assoluto nella storia del Paese (56%). «È cominciata una stagione di cambiamenti e di giustizia sociale», ha detto ai suoi sostenitori, riuniti nella capitale. E del cambiamento,ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Una sorta di moderno rivoluzionario, così si è sempre presentato sulla scena politicana. L’uomo del cambiamento, in ...

TeresaBellanova : In Cile il candidato dell’estrema destra sconfitto dal 35enne Gabriel #Boric. Un segnale importantissimo per l’Amer… - martinetimes : RT @Corriere: Il millennial, il “campesino”, il presidente-padrone: chi ha il potere in America Latina - GustavoSetti7 : RT @Corriere: Il millennial, il “campesino”, il presidente-padrone: chi ha il potere in America Latina - Corriere : Il millennial, il “campesino”, il presidente-padrone: chi ha il potere in America Latina - KillNoAnimals : RT @Corriere: Il millennial, il “campesino”, il presidente-padrone: chi ha il potere in America Latina -