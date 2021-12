Che tegola per Sarri | Immobile potrebbe saltare il Venezia | il motivo!

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ciroessere costretto aanche l’ultima sfida dell’anno della sua Lazio. Il centravanti biancoceleste, assente nella partita di venerdì contro il Genoa per un problema gastrointestinale, sarebbe infatti sottoposto a regime di quarantena preventiva. Secondo quanto riportato da Il Tempo la moglie del giocatore sarebbe risultata positiva al Covid-19. L’ultimo contatto con il giocatore dovrebbe risalire a mercoledì scorso e perciòdovrà rimanere in auto-isolamento almeno fino alla mezzanotte di martedì così come vuole il protocollo. Il match con ilè in programma allo stadio Penzo mercoledì alle 16.30 e i tempi sono perciò strettissimi. Thomas Cambiaso

Piove sul bagnato in casa Lazio, dato che il proprio bomber Ciro Immobile rischia di saltare il match con il Venezia. Il motivo, per quanto particolare, terrà quasi sicuramente i ...Altra tegola per Ciro Immobile. Come riporta questa mattina Il Tempo, sua moglie Jessica ha il Covid. Non c'è solo lo stato influenzale che lo sta tenendo ...