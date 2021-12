(Di lunedì 20 dicembre 2021) La gara d’andata si disputerà in Francia il 23 o 23 marzo, il ritorno una settimana dopo a Torino. In caso di passaggio del turno le bianconere affronteranno Bayern o PSG

Advertising

UEFAcom_it : ?? Le sfide ai quarti di finale della Women's Champions League! La @JuventusFCWomen affronta il @OLfeminin! #UWCL… - Eurosport_IT : IL SOGNO È REALTÀ ???????? La @JuventusFCWomen batte 4-0 il Servette e si qualifica, per la prima volta nella sua st… - Gazzetta_it : Cultura vincente e visione europea: le Women sono entrate nell’elite Champions #Juve - zazoomblog : Champions W. quarti di finale: l’avversaria della Juventus sarà il Lione - #Champions #quarti #finale: - infoitsport : Champions, ai quarti la Juventus incontrerà il Lione -

Ultime Notizie dalla rete : Champions quarti

TUTTO mercato WEB

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "League", "item": "https://www.itasportpress.it/- league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "W....Il tabellone completodi finale 22 e 30 marzo Bayern München - Paris Saint - Germain Real Madrid - Barcelona 23 e 31 marzo Juventus - Lyon Arsenal - Wolfsburg Semifinali (23/24 aprile e 30 ...La gara d’andata si disputerà in Francia il 23 o 23 marzo, il ritorno una settimana dopo a Torino. In caso di passaggio del turno le bianconere affronteranno Bayern o PSG ...per fare un paragone qui avevamo anticipato quanto guadagna Cristiano Ronaldo nel passaggio al Manchester Utd Juventus Women ai quarti di Champions: gli stipendi delle calciatrici. A fronte di questo ...