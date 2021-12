Champions League, Juventus Women contro il Lione ai quarti di finale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sarà il Lione l’avversario della Juventus nei quarti di finale di UEFA Women’s Champions League, la massima competizione europea di calcio femminile. L’urna del sorteggio di Nyon, andato in scena quest’oggi, ha messo le bianconere di fronte ad un’autentica corazzata come quella francese. Decisi anche gli accoppiamenti delle eventuali semifinali, con la vincente di Juve-Lione che se la vedrà con una tra Bayern Monaco e PSG mentre dall’altra parte del tabellone i quarti di finale vedono il Clasico Barcellona-Real Madrid e la sfida tra Arsenal e Wolfsburg. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sarà ill’avversario dellaneididi UEFA’s, la massima competizione europea di calcio femminile. L’urna del sorteggio di Nyon, andato in scena quest’oggi, ha messo le bianconere di fronte ad un’autentica corazzata come quella francese. Decisi anche gli accoppiamenti delle eventuali semifinali, con la vincente di Juve-che se la vedrà con una tra Bayern Monaco e PSG mentre dall’altra parte del tabellone idivedono il Clasico Barcellona-Real Madrid e la sfida tra Arsenal e Wolfsburg. SportFace.

_Morik92_ : La @JuventusFCWomen chiude l'anno solare 2021 con 31 vittorie su 32 in Italia in tutte le competizioni e 7 su 10 to… - DAZN_IT : Come si reagisce alla notizia di un ostico sorteggio di Champions League? Con la classe di Stefan de Vrij. Culture… - 10_Smarti : Che sia Champions League, campionato o Coppa Italia??, quando indossi questa maglia le motivazioni sono sempre le st… - gianpi36590925 : RT @DAZN_IT: Come si reagisce alla notizia di un ostico sorteggio di Champions League? Con la classe di Stefan de Vrij. Culture: de Vrij d… - newsjlive : ??| La #JuventusWomen affronterà il Lione ai quarti di finale di Women’s Champions League. -