Advertising

anteprima24 : ** Cerimonia di intitolazione Presidio Ospedaliero “Criscuoli-Frieri”, mercoledì l’evento **… - irpiniatimes1 : Cerimonia di intitolazione Presidio Ospedaliero “Criscuoli-Frieri” - women_toponymy : - puglianotizie24 : Bari, a Loseto la cerimonia di intitolazione del giardino “Giuseppe Mizzi” con la partecipazione di don Luigi Ciott… - baritoday : Loseto, intitolato un giardino a Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia: la cerimonia con don Ciotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerimonia intitolazione

Giornale di Puglia

Montecorvino Rovella . Montecorvino Rovella ricorda Angelo Vassallo. Ieri mattina ladidi una strada al Sindaco Pescatore, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010, nella frazione di San Martino. Un'iniziativa nata su input del circolo locale del Pd e ...in programma per domani, lunedì 20 dicembre alle 10, ladia Roberta Lanzino dell'istituto comprensivo di via Negroni a Cosenza. In programma la scopertura della gigantografia dedicata a Roberta Lanzino e la proiezione del corto "...Nella giornata di ieri a Montecorvino Rovella la cerimonia di inaugurazione di una strada intitolata al sindaco pescatore, Angelo Vassallo ...Si terrà oggi, alle 11, la cerimonia di intitolazione ad Antonio De Meo della piazza vicino al bocciodromo, a Villa Sant’Antonio. Un luogo a lui molto caro, dove in passato ha trascorso momenti felici ...