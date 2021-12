Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro: Fs lancia la raccolta fondi: come donare (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – FS Italiane sostiene la campagna Mi prendo cura di te della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione di un Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro, che sarà aperto a gennaio 2022. Il Gruppo ha accolto l’invito della Fondazione a partecipare alla raccolta fondi, contribuendo a supportare le attività in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sarà possibile fare la propria donazione fino al 30 giugno 2022 attraverso le emettitrici self service presenti nelle stazioni ferroviarie. La campagna verrà promossa anche attraverso i siti web di FS Italiane, RFI, Italferr e Trenitalia, i monitor di bordo su Frecce, Intercity, treni Regionali e FrecciaLink, i monitor delle self service, delle biglietterie, dei FrecciaLounge e FrecciaClub e tutti i ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – FS Italiane sostiene la campagna Mi prendo cura di te della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione di undi, che sarà aperto a gennaio 2022. Il Gruppo ha accolto l’invito della Fondazione a partecipare alla, contribuendo a supportare le attività in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sarà possibile fare la propria donazione fino al 30 giugno 2022 attraverso le emettitrici self service presenti nelle stazioni ferroviarie. La campagna verrà promossa anche attraverso i siti web di FS Italiane, RFI, Italferr e Trenitalia, i monitor di bordo su Frecce, Intercity, treni Regionali e FrecciaLink, i monitor delle self service, delle biglietterie, dei FrecciaLounge e FrecciaClub e tutti i ...

Advertising

ilfaroonline : Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro: Fs lancia la raccolta fondi: come donare - Umberto99080354 : @ilpost MA PERCHÉ NON CI PARLATE ANCHE DELLA RUSSIA LA CINA I PAESI DEL CENTRO AFRICA PER POTER FARE UN CONFRONTO T… - AriannaAmbrosi0 : RT @fsitaliane: #FS sostiene la campagna #Miprendocuradite della #FondazioneBambinoGesù per la realizzazione di un centro di cure a Passosc… - Ansa_ER : Una volpe a Ingegneria a Bologna, affidata a centro Monte Adone. L'esemplare, bisognoso di cure, si aggirava vicino… - aleiapino : RT @fsitaliane: #FS sostiene la campagna #Miprendocuradite della #FondazioneBambinoGesù per la realizzazione di un centro di cure a Passosc… -