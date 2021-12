“C’è un soffio di vita soltanto”, il film uscirà nelle sale a gennaio (Di lunedì 20 dicembre 2021) “C’è un soffio di vita soltanto”, il film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini uscirà nelle sale italiane a gennaio uscirà al cinema il 10 gennaio 2022 l’atteso documentario C’è un soffio di vita soltanto, firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all’ultima edizione del Torino film Festival. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita, è testimone diretta di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) “C’è undi”, ildi Matteo Botrugno e Daniele Colucciniitaliane aal cinema il 102022 l’atteso documentario C’è undi, firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all’ultima edizione del TorinoFestival. Il, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in, è testimone diretta di ...

