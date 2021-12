C’è il nome del vincitore del GF Vip 6: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Spunta il nome del vincitore del GF Vip 6. l’annuncio spiazza tutti i fan del reality show: andiamo a scoprire la clamorosa indiscrezione. Nell’ultima settimana abbiamo visto l’uscita di scena di Aldo Montano dalla casa del GF Vip 6. Il campione olimpico infatti ha dovuto dire addio per alcuni impegni professionali, anche se in molti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Spunta ildeldel GF Vip 6.spiazzai fan del reality show: andiamo a scoprire la clamorosa indiscrezione. Nell’ultima settimana abbiamo visto l’uscita di scena di Aldo Montano dalla casa del GF Vip 6. Il campione olimpico infatti ha dovuto dire addio per alcuni impegni professionali, anche se in molti L'articolo proviene da Inews.it.

