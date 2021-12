Casualisation e il rischio geopolitico del Dragone Le grandi sfide di Zegna che per ora ha convinto il Nyse

Leggi su affaritaliani

20 dicembre 2021 Esordio per Ermenegildo Zegna alla Borsa di New York. Il brand italiano è approdato con una valutazione di mercato di 2,4 miliardi di dollari. Tanti o pochi? Nel documento prodotto dall'azienda stessa a settembre di quest'anno si stimano per il 2021 1,2 miliardi di fatturato, divisi tra lo storico marchio e Thom Browne. Nei giorni scorsi l'edizione americana di Vogue raccontava che, a causa della "bassa domanda per le azioni", la quotazione di mercato prevista sia stata cancellata di circa 100 milioni di dollari.