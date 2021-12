Cast e personaggi di A Casa Tutti Bene da oggi su Sky e Now Tv con una svolta crime

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I Ristuccia e i Mariani sono pronti a tornare indi A, la serie che da, 20 dicembre, andrà in onda su Sky e sarà disponibile su Now Tv in streaming. Dopo tanta attesa, idi Gabriele Muccino riprendono vita, come lui stesso ha tanto desiderato, andando più a fondo e portando sul piccolo schermo sentimenti e intrecci famigliari proprio nel periodo clou dell’anno, quello natalizio. I conflitti di quella famiglia che abbiamo conosciuto nell’omonimo film del 2018 riecheggiano nella serie che dariporterà i Ristuccia e i Mariani a Ischia per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei genitori. Indi A...