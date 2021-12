MediasetTgcom24 : Caso Peng Shuai, nuovo video della tennista cinese: 'Mai accusato nessuno di stupro' #PengShuai… - FGuardiella : Caso Peng, tennista smentisce denunce di violenza sessuale - juornoit : #Juorno #CasoPeng, la #tennista riappare e #smentisce #denunce di violenza sessuale ma… - paolochiariello : #Juorno #CasoPeng, la #tennista riappare e #smentisce #denunce di violenza sessuale ma… - PPicerni : RT @MediasetTgcom24: Caso Peng Shuai, nuovo video della tennista cinese: 'Mai accusato nessuno di stupro' #PengShuai -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Peng

ha parlato in una breve intervista avuta ieri con il quotidiano di Singapore in lingua cinese Lianhe Zaobao, a un evento a Shanghai della Federazione internazionale di sci fondo. . 20 dicembre ...Poi c'è anche una foto che mostracon due altri sportivi, durante un evento legato allo sci di ... Il suo è diventato un vero e propriomondiale dopo che di lei si erano perse le tracce per ...Sport - La tennista al centro di un caso internazionale per le presunte molestie subite dall'ex vicepremier ripresa con il campione di basket Yao Ming e altre stelle dello .... Il cronista ha ...Pechino (Cina), 20 dic. (LaPresse/AP) – La tennista cinese Peng Shuai, da settimane al centro di un caso internazionale, ha dichiarato a un quotidiano di Singapore di non aver mai detto di essere ...