Caso Denise Pipitone, indagine archiviata: ora parla Piera Maggio, la mamma di Denise. Le sue parole (Di lunedì 20 dicembre 2021) Notizia delle ultime ore è l’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, accolta dal gip di Marsala e avanzata dalla Procura. La nuova indagine vedeva coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm. Sui social, come sempre, è arrivata la prima reazione pubblica di Piera Maggio, mamma di Denise. Piera Maggio parla dopo l’archiviazione “Cercare di generalizzare il Caso Denise, pur sapendo che è unico in Italia, per specifica tipologia dei fatti accaduti in 17anni, ci è sembrato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Notizia delle ultime ore è l’archiviazione dell’sulla scomparsa di, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, accolta dal gip di Marsala e avanzata dalla Procura. La nuovavedeva coinvolti Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm. Sui social, come sempre, è arrivata la prima reazione pubblica dididopo l’archiviazione “Cercare di generalizzare il, pur sapendo che è unico in Italia, per specifica tipologia dei fatti accaduti in 17anni, ci è sembrato ...

