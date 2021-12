Caso David Rossi, il giallo del bigliettino finito sui giornali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Eppur si muove. Le rivelazioni alla commissione parlamentare sulla strana morte di David Rossi agitano Procura di Siena e inquirenti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Eppur si muove. Le rivelazioni alla commissione parlamentare sulla strana morte diagitano Procura di Siena e inquirenti

Advertising

qn_lanazione : Settimana di fuoco per il caso Rossi. Audizioni dell’Arma e superperizie - AnnaAnusiaAnia : @LeottaVi @Pitervu @Barbara20993343 @stefany5961 @AnnaMariajuve @Pat_1068 @soloioenessuno @David_Martigues… - IGarini : RT @GeMa7799: Non è un caso se adesso siamo qui, siamo stati scelti per la battaglia finale...?? - ENRICO27218318 : RT @ilgiornale: L'avvocato Mussari smentisce di essere il mister X che avrebbe 'suffragato' le tesi di Pittelli sulla morte di David Rossi… - ilgiornale : L'avvocato Mussari smentisce di essere il mister X che avrebbe 'suffragato' le tesi di Pittelli sulla morte di Davi… -