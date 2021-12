Casina di Raffaello, per le vacanze natalizie (Di lunedì 20 dicembre 2021) In occasione delle prossime vacanze scolastiche di Natale, Casina di Raffaello organizza un centro invernale rivolto ai bambini nati nel 2016 e 2017 e ai bambini della scuola primaria. Il centro sarà attivo nei giorni di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 e martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio 2022. La struttura rimarrà invece chiusa al pubblico nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2 e 6 gennaio compreso. I bambini verranno accolti presso lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e potranno vivere una splendida occasione di gioco e socializzazione. Saranno divisi in tre diversi gruppi per fasce d’età e con ingressi e uscite scaglionati per evitare assembramenti: 1° gruppo – bambini dalla I alla ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 dicembre 2021) In occasione delle prossimescolastiche di Natale,diorganizza un centro invernale rivolto ai bambini nati nel 2016 e 2017 e ai bambini della scuola primaria. Il centro sarà attivo nei giorni di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 e martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio 2022. La struttura rimarrà invece chiusa al pubblico nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2 e 6 gennaio compreso. I bambini verranno accolti presso lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e potranno vivere una splendida occasione di gioco e socializzazione. Saranno divisi in tre diversi gruppi per fasce d’età e con ingressi e uscite scaglionati per evitare assembramenti: 1° gruppo – bambini dalla I alla ...

Roma : #RadioRomaNotizie: ????? Aperte le iscrizioni alla Maratona di Roma 2022 ????Attività per bambini alla Casina di Raff… - quartomiglio : Casina di Raffaello, per le vacanze natalizie al via il centro invernale per bambini #QuartoMiglio - quartomiglio : Casina di Raffaello, per le vacanze natalizie al via il centro invernale per bambini - H24Parioli : Alla Casina di Raffaello i centri invernali per bambini. Il programma e come partecipare - - Ag_RiverFlash : CASINA DI RAFFAELLO: PER LE VACANZE NATALIZE AL VIA IL CENTRO INVERNALE PER BAMBINI -