Casina di Raffaello | per le vacanze natalizie per bambini 28 dicembre – 7 gennaio

In occasione delle prossime vacanze scolastiche di Natale, Casina di Raffaello organizza un centro invernale rivolto ai bambini nati nel 2016 e 2017 e ai bambini della scuola primaria. Il centro sarà attivo nei giorni di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 e martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio 2022. La struttura rimarrà invece chiusa al pubblico nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2 e 6 gennaio compreso. I bambini verranno accolti presso lo spazio arte e creatività dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e potranno vivere una splendida occasione di gioco e socializzazione. Saranno divisi in tre diversi ...

