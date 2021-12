Casi Covid nella Salernitana, l'Asl blocca la trasferta per Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - La Salernitana non parte per Udine: dopo la accertata positività di un giocatore, l'ASL di Salerno "ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta in Friuli con volo di linea così come programmato". Lo rende noto la stessa società campana. "A seguito di ciò - comunica il club - è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore". Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Lanon parte per: dopo la accertata positività di un giocatore, l'ASL di Salerno "ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per lain Friuli con volo di linea così come programmato". Lo rende noto la stessa società campana. "A seguito di ciò - comunica il club - è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore".

Ultime Notizie dalla rete : Casi Covid Covid, Salernitana non parte per trasferta di Udine La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18:30. Lo ha comunicato in nottata il club. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ) Il comunicato 'L'...

Variante Omicron dominante in Usa, rappresenta il 70% dei casi Oggi il discorso di Biden: nuove misure ma niente lockdown Omicron è la variante più comune nei nuovi casi di Covid - 19 registrati negli Stati Uniti . Lo ha riferito il Centers for Disease Control and Prevention. La variante, estremamente trasmissibile, rappresenta ora circa il 70% di tutti i nuovi ...

Coronavirus: oggi in Italia altri 16.213 casi e 137 vittime, positività al 4,8% Il Sole 24 ORE Covid, contatto con un positivo: cosa fare? Le regole per la quarantena: differenza tra vaccinati e no vax Aumentano i contagi in molti Paesi del mondo, un po' meno in Italia. Ma inevitabilmente, purtroppo, anche in Italia. E questo vuol dire che cresce proporzionalmente la possibilità ...

Cluster e contagi: scuole chiuse in diversi Comuni della provincia di Salerno | LA MAPPA Covid, scuole chiuse in provincia a Salerno: cluster a Mercato San Severino La chiusura è stata disposta a causa di alcuni casi di Covid emersi tra gli alunni e riguarda due sedi della scuola media ...

