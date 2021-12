Casi Covid nel gruppo squadra, l’Asl blocca la Salernitana: niente trasferta ad Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani è attesa dall’ultima partita del girone di andata contro l’Udinese, per alcuni Casi di positività al Covid nel gruppo squadra. Lo apprende l’Ansa in ambienti del calcio granata. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l’azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. I tamponi molecolari sono stati effettuati su tutta la squadra e i risultati sono attesi in serata. Nella migliore delle ipotesi, se non emergeranno altri Casi che impediscono la trasferta, la Salernitana viaggerà per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLanon partirà oggi per, dove domani è attesa dall’ultima partita del girone di andata contro l’se, per alcunidi positività alnel. Lo apprende l’Ansa in ambienti del calcio granata. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della, è stata l’azienda sanitaria are il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. I tamponi molecolari sono stati effettuati su tutta lae i risultati sono attesi in serata. Nella migliore delle ipotesi, se non emergeranno altriche impediscono la, laviaggerà per ...

