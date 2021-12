Carmen Russo umilia Katia Ricciarelli che risponde: "Non ne posso più..." (Di lunedì 20 dicembre 2021) Beh, diciamocela tutta: altro che spirito natalizio nella Casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Lo spettacolo che è stato commissionato ai Gieffini sta creato veramente delle diatribe all'interno della Casa. Valeria Marini ieri ha spiegato perché Carmen Russo ha pensato di metterla in seconda fila durante una delle coreografie, e poi anche Katia Ricciarelli ha perso la pazienza. Se la moglie di Enzo Paolo Turchi deve insegnare ai suoi compagni di stanza il balletto, Katia deve organizzare dei cori e si lamentava che i Vip fossero troppo concentrati sull'apprendimento dei passi coreografici per dedicare tempo ai canti natalizi. Leggi anche: Katia Ricciarelli dice addio a Pippo Baudo: chi è l'uomo misterioso con cui convolerà a nozze Così ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Beh, diciamocela tutta: altro che spirito natalizio nella Casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Lo spettacolo che è stato commissionato ai Gieffini sta creato veramente delle diatribe all'interno della Casa. Valeria Marini ieri ha spiegato perchéha pensato di metterla in seconda fila durante una delle coreografie, e poi ancheha perso la pazienza. Se la moglie di Enzo Paolo Turchi deve insegnare ai suoi compagni di stanza il balletto,deve organizzare dei cori e si lamentava che i Vip fossero troppo concentrati sull'apprendimento dei passi coreografici per dedicare tempo ai canti natalizi. Leggi anche:dice addio a Pippo Baudo: chi è l'uomo misterioso con cui convolerà a nozze Così ...

