Carlos Marín morto a 53 anni per Covid: era la star del quartetto "Il Divo" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il cantante spagnolo Carlos Marín , membro del gruppo internazionale Il Divo , è morto a 53 anni vittima del Covid . Era ricoverato da alcune settimane in un ospedale in Inghilterra, il gruppo aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il cantante spagnolo, membro del gruppo internazionale Il, èa 53vittima del. Era ricoverato da alcune settimane in un ospedale in Inghilterra, il gruppo aveva ...

Morto a 53 anni il cantante Carlos Marin del gruppo "Il Divo" Ne ha dato notizia lo stesso gruppo sui social: "È con il cuore addolorato che vi comunichiamo che il nostro amico e compagno, Carlos Marin, è morto. Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci ...

