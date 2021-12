Carlos Marín, il tenore 53enne “morto per covid”: ecco chi era la star de Il Divo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo scorso 6 dicembre aveva annunciato sui social due date del tour, mentre si trovava in Inghilterra proprio per alcune esibizioni. Poco dopo si è sentito male e si è reso necessario il ricovero al Manchester Royal Hospital nell’unità di terapia intensiva dove è stato intubato e messo in coma farmacologico. Ieri, domenica 19 dicembre, è morto a 53 anni Carlos Marín, la star de Il Divo. Il baritono spagnolo faceva parte del un quartetto vocale (Il Divo, ndr) che ha venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. Fondatore del gruppo, l’ideatore di X Factor Simon Cowell. Insieme a Marín, il Divo è composto da David Miller, Urs Bühler e Sébastien Izambard. Secondo quanto riportato dall’Independent “la causa del ricovero e dalla morte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo scorso 6 dicembre aveva annunciato sui social due date del tour, mentre si trovava in Inghilterra proprio per alcune esibizioni. Poco dopo si è sentito male e si è reso necessario il ricovero al Manchester Royal Hospital nell’unità di terapia intensiva dove è stato intubato e messo in coma farmacologico. Ieri, domenica 19 dicembre, èa 53 anni, lade Il. Il baritono spagnolo faceva parte del un quartetto vocale (Il, ndr) che ha venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. Fondatore del gruppo, l’ideatore di X Factor Simon Cowell. Insieme a, ilè composto da David Miller, Urs Bühler e Sébastien Izambard. Secondo quanto riportato dall’Independent “la causa del ricovero e dalla morte di ...

