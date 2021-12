Carlos Marin de Il Divo è morto di Covid. L’annuncio sui social (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lutto nel mondo della musica. Il cantante Carlos Marin, il baritono spagnolo che faceva parte della band Il Divo, è morto all’età di 53 anni. Il cantante, dopo essere risultato positivo al Covid il 7 dicembre 2021, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Manchester Royal Hospital. Vi raccomandiamo... Billie Eilish: "Sarei morta di Covid se non fossi stata vaccinata" Billie Eilish ha rivelato in un'intervista radiofonica di aver avuto il Covid ad agosto: "Voglio che sia chiaro che è a causa del vaccino se ora s... Lì, come riporta il DailyMail, è stato messo in coma farmacologico e collegato alle macchine per respirare, per poi essere infine ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lutto nel mondo della musica. Il cantante, il baritono spagnolo che faceva parte della band Il, èall’età di 53 anni. Il cantante, dopo essere risultato positivo alil 7 dicembre 2021, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Manchester Royal Hospital. Vi raccomandiamo... Billie Eilish: "Sarei morta dise non fossi stata vaccinata" Billie Eilish ha rivelato in un'intervista radiofonica di aver avuto ilad agosto: "Voglio che sia chiaro che è a causa del vaccino se ora s... Lì, come riporta il DailyMail, è stato messo in coma farmacologico e collegato alle macchine per respirare, per poi essere infine ...

Advertising

THR : Carlos Marin, Singer in British Quartet Il Divo, Dies at 53 - Corriere : Morto il baritono spagnolo Carlos Marin: era ricoverato per Covid - Italia7177 : Era stata ricoverato il 7 dicembre in terapia intensiva,all'ospedale di Manchester per cause sconosciute. Così scri… - AnnCathMoretti : RT @Corriere: Morto il baritono spagnolo Carlos Marin: era ricoverato per Covid - 8tpvhe6Fm858cTh : RT @Corriere: Morto il baritono spagnolo Carlos Marin: era ricoverato per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Marin morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto Il Divo Domenica è morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto vocale Il Divo, che a partire dai primi anni Duemila ha ...

Morto il baritono spagnolo Carlos Marin: era ricoverato per Covid Ricoverato in terapia intensiva al Manchester Royal Hospital, era stato messo in coma farmacologico Il cantante Carlos Marin è deceduto all'età di 53 anni dopo essersi ammalato di Covid ed essere ...

Morto Carlos Marin morto per Covid, chi era la star dei «Il Divo» Corriere della Sera Carlos Marín Domenica è morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto vocale Il Divo, che a partire dai primi anni Duemila ha avuto un grosso successo internazionale proponendo u ...

È morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto Il Divo Domenica è morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto vocale Il Divo, che a partire dai primi anni Duemila ha avuto ...

Domenica è morto a 53 anni il cantante baritono spagnoloMarín, membro del quartetto vocale Il Divo, che a partire dai primi anni Duemila ha ...Ricoverato in terapia intensiva al Manchester Royal Hospital, era stato messo in coma farmacologico Il cantanteè deceduto all'età di 53 anni dopo essersi ammalato di Covid ed essere ...Domenica è morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto vocale Il Divo, che a partire dai primi anni Duemila ha avuto un grosso successo internazionale proponendo u ...Domenica è morto a 53 anni il cantante baritono spagnolo Carlos Marín, membro del quartetto vocale Il Divo, che a partire dai primi anni Duemila ha avuto ...