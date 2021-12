Carlo Conti pronto per una nuova avventura | le voci sul nuovo programma mentre lui pensa al passato

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021)e tutta la sua squadra di autori sarebbero pronti a dare vita ad uninteressantissimo progetto televisivo. Al centro dell’attenzione dovrebbe essercimente la musica anche se stavolta dovrebbe farlo in una maniera diversa dal solito. Il conduttore che di musica se ne intende tra i tanti anni passati in radio e quelli alla conduzione di programmi come il Festival di Sanremo e Tale e quale Show, sarebbea lanciare unformat sulle cover band del nostro Paese. Scopriamo qualcosa in più sui rumors del prossimotelevisivo di. Unper? Le indiscrezioni sui progetti futuri del ...