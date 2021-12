Carige | la risposta del Fitd sul tavolo di Bper

Advertising

infoiteconomia : Bper e Carige in rosso dopo risposta Fitd a proposta offerta - scarlots : #Carige: da tabella (di Barclays) emerge banca italiana con maggiore diritto di parola nella risposta che il Fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Carige risposta

'No comment' in ambienti vicini al fondo sul contenuto dellamentre il titolocontinua a muoversi in Borsa sulle montagne russe. Domani, a quanto apprende l'Ansa, il cda di Bper farà ...Genova - Modena potrebbe avanzare una nuova proposta per Genova. Il cda di Bper si riunisce oggi , una seduta programmata da tempo ma che sicuramente avrà sul tavolo la(negativa) arrivata dal Fondo Interbancario ieri. Il Fitd aveva già risposto con una comunicazione generica al mercato giovedì scorso, spiegando che la proposta di Bper risulta da ...Si riunisce il cda di Modena per decidere le nuove mosse, dopo che il Fondo ha frapposto all’offerta l’ostacolo dello statuto ...Banca Carige ha ceduto ad AMCO (società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei ...