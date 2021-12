Car [and the] City - Tavazzi (Ambrosetti): ''Le città cambieranno, ma lauto avrà sempre un ruolo importante'' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le città sono destinate a subire profonde trasformazioni in un futuro ormai prossimo ma l'auto continuerà ad aver un ruolo importante per la mobilità individuale. Ne è convinto Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence della società di consulenza The European House - Ambrosetti. In questa intervista, Tavazzi ci fornisce un quadro sui principali cambiamenti che interesseranno il rapporto tra le quattro ruote e le aree urbane. Nelle città del futuro le auto avranno ancora un ruolo? I centri urbani sono le aree del Paese dove sono maggiori le necessità di garantire un riequilibrio ambientale ed ecologico. Nonostante il lockdown, nel 2020, 60 città italiane hanno sforato i limiti relativi alle emissioni di PM10 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lesono destinate a subire profonde trasformazioni in un futuro ormai prossimo ma l'auto continuerà ad aver unper la mobilità individuale. Ne è convinto Lorenzo, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence della società di consulenza The European House -. In questa intervista,ci fornisce un quadro sui principali cambiamenti che interesseranno il rapporto tra le quattro ruote e le aree urbane. Nelledel futuro le auto avranno ancora un? I centri urbani sono le aree del Paese dove sono maggiori le necessità di garantire un riequilibrio ambientale ed ecologico. Nonostante il lockdown, nel 2020, 60italiane hanno sforato i limiti relativi alle emissioni di PM10 ...

