Capodanno, tamponi anche ai vaccinati per partecipare agli eventi: tutte le novità (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le nuove regole per arginare i contagi nel periodo di Capodanno verranno decide il 23 dicembre. Per partecipare agli eventi affollati, anche chi è vaccinato dovrà fare il tampone. Non ci saranno limitazioni per le feste nelle abitazioni, ma solo raccomandazioni. LEGGI anche: Natale, la curva epidemica continua a salire, Figliuolo: “Vacciniamo i bambini” Quando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le nuove regole per arginare i contagi nel periodo diverranno decide il 23 dicembre. Peraffollati,chi è vaccinato dovrà fare il tampone. Non ci saranno limitazioni per le feste nelle abitazioni, ma solo raccomandazioni. LEGGI: Natale, la curva epidemica continua a salire, Figliuolo: “Vacciniamo i bambini” Quando L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FBiasin : “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approva… - EnricoDeSomma2 : @albertosorge È molto semplice: non abbiamo la capacità di processare tutti i tamponi necessari. Pensate: tra chi d… - Musso___ : “C'è poi l'ipotesi, di cui si è già parlato nei giorni scorsi, del tampone per entrare nei locali al chiuso, come l… - g_zerbato : RT @FBiasin: “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approvata giovedì… - TorriniGiacomo : immagina aver già pagato per capodanno a roma tutto gasato e una settimana prima ti dicono che devi fare tamponi pu… -