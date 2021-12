“Capodanno in zona arancione”. Covid Italia, le regioni a rischio chiusure e restrizioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano a salire i contagi da Covid 19 in Europa e anche in Italia. Anche se il Paese si trova in una situazione migliore rispetto ad altre nazioni, la curva epidemiologica è in crescita a causa della diffusione della variante Omicron di cui al momento si conosce poco, ma stando a quanto riferiscono gli esperti è molto contagiosa. In Italia sono stati sequenziati 82 casi di Covid legato alla variante Omicron e il governo sta pensando a una serie di provvedimenti che vadano verso una maggiore stretta già prima della fine dell’anno, per fermare l’avanzata del virus e accelerare con la somministrazione delle terze dosi di vaccino. La maggior parte delle regioni è in zona bianca, ma è possibile che sulla base dei dati, sull’incidenza e sull’occupazione dei reparti ospedalieri alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano a salire i contagi da19 in Europa e anche in. Anche se il Paese si trova in una situazione migliore rispetto ad altre nazioni, la curva epidemiologica è in crescita a causa della diffusione della variante Omicron di cui al momento si conosce poco, ma stando a quanto riferiscono gli esperti è molto contagiosa. Insono stati sequenziati 82 casi dilegato alla variante Omicron e il governo sta pensando a una serie di provvedimenti che vadano verso una maggiore stretta già prima della fine dell’anno, per fermare l’avanzata del virus e accelerare con la somministrazione delle terze dosi di vaccino. La maggior parte delleè inbianca, ma è possibile che sulla base dei dati, sull’incidenza e sull’occupazione dei reparti ospedalieri alcune ...

