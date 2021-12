Capodanno a Bergamo con La Rappresentante di Lista: regole accesso e prenotazioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Capodanno a Bergamo con La Rappresentante di Lista: il duo in gara al Festival di Sanremo 2021 e 2022 tornerà sul palco per festeggiare l’addio ad un anno intenso. Per La Rappresentante di Lista il 2021 è stato un anno ricco di traguardi e soddisfazioni, a partire dalla sua prima partecipazione a Sanremo che ha consentito al duo italiano di farsi conoscere ed apprezzare. Nel 2022 i due torneranno ancora al Festival: è già stato comunicato che tra i 25 Big in gara ci saranno nuovamente Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra). E proprio loro saranno tra i protagonisti del Capodanno in musica organizzato dal Comune di Bergamo e ReteDoc in Piazzale degli Alpini per l’ultima notte del 2021, quella del 31 dicembre. Si chiude così la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)con Ladi: il duo in gara al Festival di Sanremo 2021 e 2022 tornerà sul palco per festeggiare l’addio ad un anno intenso. Per Ladiil 2021 è stato un anno ricco di traguardi e soddisfazioni, a partire dalla sua prima partecipazione a Sanremo che ha consentito al duo italiano di farsi conoscere ed apprezzare. Nel 2022 i due torneranno ancora al Festival: è già stato comunicato che tra i 25 Big in gara ci saranno nuovamente Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra). E proprio loro saranno tra i protagonisti delin musica organizzato dal Comune die ReteDoc in Piazzale degli Alpini per l’ultima notte del 2021, quella del 31 dicembre. Si chiude così la ...

