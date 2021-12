Capitol Hill? Era solo l' inizio Gli Usa verso la guerra civile nel 2024

Advertising

effe_a_ : Ve li ricordate i matti di Capitol Hill? Ogni tanto mi viene in mente quello col cappello da vichingo. - amperrino : L'assedio a Capitol Hill? Era solo l'inizio della fine'Gli Stati Uniti verso la seconda guerra civile nel 2024' - FabrizioDalCol : L'assedio a Capitol Hill? Era solo l'inizio della fine'Gli Stati Uniti verso la seconda guerra civile nel 2024' - Affaritaliani : Capitol Hill? Era solo l'inizio. 'Usa verso la guerra civile nel 2024' - GSoverini : @martinoloiacono Grazie alla fake news made in Saint Petersburg Trump è diventato presidente. E grazie alle fake ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitol Hill

QUOTIDIANO NAZIONALE

Per la stampa americana, e per chiunque ancora conservi un minimo di indipendenza di giudizio, è ormai assodato che il 6 gennaio del 2021 l'assalto aè stato parte di un vero e proprio ...Se non addirittura qualcosa di più inquietante e organizzato, come già visto in occasione dell'assedio adello scorso 6 gennaio. La spaccatura allargata da Trump non si rimargina. Anzi...L’ex presidente americano sceglie il 6 gennaio, anniversario dell’attacco al Congresso, per la sua prima uscita pubblica dopo la sconfitta ...L'ex presidente che ha istigato una rivolta che ha messo a rischio la democrazia ha definito violenti e facinorosi "Patrioti forti che amano l'America" ...