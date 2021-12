Canova | l’ombra che c’è nella luce

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il grande interprete del Neoclassicismo ha lasciato un segno potente che ha influenzato le successive espressioni dell’arte. Al museo Mart di Rovereto un’esposizione fa dialogare la bellezza delle sue opere con i lavori di scultori e fotografi, quelli «ufficiali» e quelli «eretici». Non ho dubbi che sarà questa, che apre le celebrazioni canoviane per il secondo centenario della morte dell’artista, la più bella, la più originale delle mostre sullo scultore. In attesa delle iniziative ufficiali del Comitato da me presieduto che,Gipsoteca di Possagno, si muoveranno in tre tempi e in tre temi nel 2022:e la scultura contemporanea, il Monumento Mellerio a villa “il Gernetto” di Lesmo e Arte e potere. «Le opere di Fidia sono vera carne, cioè la bella natura. Devo confessarvi, caro amico, che l’aver veduto queste belle cose ha solleticato il ...