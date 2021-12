Canottaggio | Cesarini | “Oro di Tokyo 2020? Non ricordo molto gli ultimi metri”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “L’oro di? Nella finale abbiamo cercato solo di spingere per arrivi prime, ma non ho grandi ricordi degli. Venivamo da un percorso particolare“. Lo ha detto Federica, vincitrice della medaglia d’oro olimpica anelin coppia con Valentina Rodini, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. L’emozione è ancora viva per Valentina Rodini: “Appena abbiamo tagliato il traguardo ho capito che ce l’avevamo fatta, ma effettivamente non era apparsa subito la scritta “winner“, conclude. SportFace.