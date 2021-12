Cancro al seno, la terapia post-chirurgica riduce del 42% il rischio di recidiva a 5 anni (Di lunedì 20 dicembre 2021) In Italia esiste ancora forte necessità di nuovi trattamenti per donne con tumore della mammella che hanno seguito la terapia standard adiuvante, cioè’ successiva all’intervento chirurgico. Il 23% va incontro a recidiva a 10 anni, per questo sono necessarie opzioni per potenziare ed estendere le cure dopo la chirurgia. E’ emerso in una conferenza stampa virtuale. L’attenzione si è focalizzata su neratinib, farmaco mirato in grado di ridurre il rischio di recidiva, morte e metastasi cerebrali in pazienti con tumore della mammella in stadio iniziale con recettori ormonali positivi e iperespressione della proteina Her2, con la presentazione dei dati dello studio ExteNet. L’estensione della terapia adiuvante permette di ridurre del 42% il rischio di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) In Italia esiste ancora forte necessità di nuovi trattamenti per donne con tumore della mammella che hanno seguito lastandard adiuvante, cioè’ successiva all’intervento chirurgico. Il 23% va incontro aa 10, per questo sono necessarie opzioni per potenziare ed estendere le cure dopo la chirurgia. E’ emerso in una conferenza stampa virtuale. L’attenzione si è focalizzata su neratinib, farmaco mirato in grado di ridurre ildi, morte e metastasi cerebrali in pazienti con tumore della mammella in stadio iniziale con recettori ormonali positivi e iperespressione della proteina Her2, con la presentazione dei dati dello studio ExteNet. L’estensione dellaadiuvante permette di ridurre del 42% ildi ...

