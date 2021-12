Calciomercato Napoli, Giuntoli: “Cerchiamo un difensore. Coppa d’Africa? se non si gioca siamo felici. Ecco la verità su Manolas” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giuntoli parla del Calciomercato del Napoli, il ds azzurro cerca un difensore centrale, poi rivela la verità sulla cessione di Manolas. IL Napoli SUL Calciomercato CERCA UN difensore CENTRALE Il Napoli sbanca San Siro, gli azzurri battono il Milan grazie ad un gol di Elmas. Spalletti deve fare i conti con le assenze in una settimana caratterizzata dall’improvviso addio di Manolas. Il centrale greco è stato ceduto a sorpresa all’Olympiacos. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli ai microfoni di DAZN ha rivelato gli obbiettivi del Napoli sul Calciomercato di Gennaio e ha parlato della cessione di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 dicembre 2021)parla deldel, il ds azzurro cerca uncentrale, poi rivela lasulla cessione di. ILSULCERCA UNCENTRALE Ilsbanca San Siro, gli azzurri battono il Milan grazie ad un gol di Elmas. Spalletti deve fare i conti con le assenze in una settimana caratterizzata dall’improvviso addio di. Il centrale greco è stato ceduto a sorpresa all’Olympiacos. Cristiano, ds delai microfoni di DAZN ha rivelato gli obbiettivi delsuldi Gennaio e ha parlato della cessione di ...

