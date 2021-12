Calciomercato Juventus: incontro con un club per de Ligt. Le ultime (Di lunedì 20 dicembre 2021) De Ligt lascia la Juventus? Raiola ha già incontrato un presidente a Torino. ultime notizie sul futuro del difensore olandese Un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni di Mino Raiola a NOS, nelle quali il noto agente ha aperto alla possibilità che Matthijs de Ligt lasci la Juventus per compiere un nuovo step nella sua carriera. Secondo quanto riferito da Tuttosport, una settimana fa il Barcellona, capitanato da Joan Laporta, è sbarcato a Torino per festeggiare i trionfi al Golden Boy 2021. Prima della cerimonia, si legge, il presidente blaugrana ha incontrato sotto la Mole Mino Raiola. Tanti discorsi sul tavolo, ma stando a fonti spagnole, il piatto forte ha riguardato proprio il difensore della Juventus. Solo un sondaggio esplorativo al momento, volto a capire la sua ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Delascia la? Raiola ha già incontrato un presidente a Torino.notizie sul futuro del difensore olandese Un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni di Mino Raiola a NOS, nelle quali il noto agente ha aperto alla possibilità che Matthijs delasci laper compiere un nuovo step nella sua carriera. Secondo quanto riferito da Tuttosport, una settimana fa il Barcellona, capitanato da Joan Laporta, è sbarcato a Torino per festeggiare i trionfi al Golden Boy 2021. Prima della cerimonia, si legge, il presidente blaugrana ha incontrato sotto la Mole Mino Raiola. Tanti discorsi sul tavolo, ma stando a fonti spagnole, il piatto forte ha riguardato proprio il difensore della. Solo un sondaggio esplorativo al momento, volto a capire la sua ...

