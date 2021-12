Calciomercato Juventus, ecco perché l’arrivo di Icardi può saltare (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Juventus, negli ultimi giorni, ha messo gli occhi su Mauro Icardi; una clamorosa notizia, però, potrebbe far saltare la trattativa. Icardi (Getty Images)Il mercato di gennaio è fondamentale per la Juventus e la voglia di tornare in corsa per il quarto posto. La seconda parte di stagione deve essere completamente diversa da quanto visto nei primi quattro mesi; Allegri ha bisogno di almeno due rinforzi per centrare gli obiettivi prefissati, la qualificazione Champions, l’arrivo della coppa Italia, la finale di Supercoppa e il doppio confronto con il Villarreal. Proprio per questo la società ha intenzione di mettere mano al portafoglio per portare a Torino un centrocampista e un attaccante. L’obiettivo principale, per rinforzare il reparto offensivo, è Dusan Vlahovic; l’attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) La, negli ultimi giorni, ha messo gli occhi su Mauro; una clamorosa notizia, però, potrebbe farla trattativa.(Getty Images)Il mercato di gennaio è fondamentale per lae la voglia di tornare in corsa per il quarto posto. La seconda parte di stagione deve essere completamente diversa da quanto visto nei primi quattro mesi; Allegri ha bisogno di almeno due rinforzi per centrare gli obiettivi prefissati, la qualificazione Champions,della coppa Italia, la finale di Supercoppa e il doppio confronto con il Villarreal. Proprio per questo la società ha intenzione di mettere mano al portafoglio per portare a Torino un centrocampista e un attaccante. L’obiettivo principale, per rinforzare il reparto offensivo, è Dusan Vlahovic; l’attaccante ...

Advertising

Gazzetta_it : Le mosse della Juve sotto l'albero di Natale: cosa può succedere nei prossimi giorni - tuttosport : #Icardi alla #Juve? #Marotta: 'Ben vengano grandi campioni in Italia' ?? - GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - infoitsport : Calciomercato Juventus, questione rinnovi | Decisione da prendere - infoitsport : Calciomercato Juventus, boom Dybala: “Ha già l’accordo con un altro club” -