Calciomercato Genoa: contatti per un esterno del Milan. La situazione

Calciomercato Genoa: nel mirino Samu Castillejo del Milan. L'esterno spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio Il Genoa ha messo nel mirino Samu Castillejo, in scadenza di contratto con il Milan nel 2023 e corteggiato da numerosi club della Liga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i club sono già stati avviati e il calciatore ex Villarreal ha dato il proprio benestare al trasferimento in rossoblù.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Rottura con Milinkovic - Prezzo fissato, tre club in agguato Milinkovic - Savic ©LaPresseL'atmosfera all'interno dello spogliatoio biancoceleste - come riporta 'Il Messaggero' - non sarebbe delle migliori nonostante il bel successo contro il Genoa, a causa di ...

Genoa, tre nomi 'lombardi' per Shevchenko Commenta per primo La lista della spesa stilata da Andriy Shevchenko in previsione del mercato di gennaio prevede lo sbarco in Liguria di tre giocatori attualmente domiciliati in Lombardia. Si tratta ...

Genoa, quattro giocatori in partenza Calciomercato.com Rottura con Milinkovic | Prezzo fissato, tre club in agguato Rottura tra la Lazio e Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo potrebbe lasciare il club capitolino in estate ...

NEWS – Immobile, cosa succede! Stop Praet e Gabbiadini, Barak, Theo e Bereszynski… La 18a giornata è andata in archivio ma la Serie A è già pronta a tornare in campo per la 19 giornata, l’ultima del 2021. Si parte domani alle 18.30 con Udinese-Salernitana e si finisce mercoledì sera ...

