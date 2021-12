Calcio, venduta Casa Milan: 20 milioni di utile per i rossoneri (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l’immobile noto come ‘Casa Milan’: non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot”. Questo è il contenuto della nota del fondo che ha acquisito l’immobile, ufficializzando così il passaggio di proprietà. L’edificio resterà comunque la sede del club rossonero, che lo gestisce in locazione esclusiva. La rivendita, secondo una stima di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), ha acquisito l’immobile noto come ‘’: non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosie a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo, ilStore, la biglietteria eBistrot”. Questo è il contenuto della nota del fondo che ha acquisito l’immobile, ufficializzando così il passaggio di proprietà. L’edificio resterà comunque la sede del club rossonero, che lo gestisce in locazione esclusiva. La rivendita, secondo una stima di ...

Advertising

Desmo619 : RT @Danielegiuglio: Per me il calcio sta diventando tossico, come lo sta diventando sta piattaforma!Credo sia arrivato il momento di prende… - Sportivomilan : RT @Danielegiuglio: Per me il calcio sta diventando tossico, come lo sta diventando sta piattaforma!Credo sia arrivato il momento di prende… - Danielegiuglio : Per me il calcio sta diventando tossico, come lo sta diventando sta piattaforma!Credo sia arrivato il momento di pr… -