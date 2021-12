Calcio: Salernitana, 'applicato protocollo, se tamponi negativi partenza per Udine domani' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salerno, 20 dic. - (Adnkronos) - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'Asl di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari". Così la Salernitana in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salerno, 20 dic. - (Adnkronos) - "L'U.S.1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'Asl di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta dicon volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è statoilattualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio amolecolari". Così lain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Qualora irisultasserola Società ha già predisposto ladella squadra per la giornata dicon un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle ...

