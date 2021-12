Calcio: Infantino, 'spero Olimpico sia intitolato a Paolo Rossi' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Lo stadio Olimpico di Roma intitolato a Paolo Rossi? Lo spero, se lo merita per quello che ha fatto". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante la conferenza stampa dopo il Global Summit. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Lo stadiodi Roma? Lo, se lo merita per quello che ha fatto". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni, durante la conferenza stampa dopo il Global Summit.

