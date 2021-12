Calcio, il Tottenham di Conte escluso dalla Conference League (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Commissione Disciplinare della Uefa ha decretato il 3-0 a tavolino per il Rennes nella gara prevista il 9 dicembre e rinviata per il focolaio covid che ha colpito la squadra di Londra Leggi su rainews (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Commissione Disciplinare della Uefa ha decretato il 3-0 a tavolino per il Rennes nella gara prevista il 9 dicembre e rinviata per il focolaio covid che ha colpito la squadra di Londra

Advertising

fra_sessa : Il suo agente è Stephen Carr, ex terzino del Tottenham. L'Inter lo ha portato in Italia in estate. Le big di Premie… - JumpFlavio : RT @armagio: Il #Tottenham è fuori dalla Conference League perchè come noto c'è una pandemia da Covid19 in tutto il mondo tranne per Uefa e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Tottenham fuori, per la vittoria prende quota la Roma di Mourinho - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Tottenham fuori, per la vittoria prende quota la Roma di Mourinho - raffaelejosesti : RT @armagio: Il #Tottenham è fuori dalla Conference League perchè come noto c'è una pandemia da Covid19 in tutto il mondo tranne per Uefa e… -