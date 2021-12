Calcio: Genoa. Shevchenko 'Salvezza è la nostra Champions League' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico rossoblù: "La classifica non è male, siamo tutti attaccati" GENOVA - "Lo spirito deve essere sempre quello giusto per una battaglia, giochiamo con una delle squadre più forti, contro una ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico rossoblù: "La classifica non è male, siamo tutti attaccati" GENOVA - "Lo spirito deve essere sempre quello giusto per una battaglia, giochiamo con una delle squadre più forti, contro una ...

