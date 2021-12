Calcio: Covid, rinviata Lecce - Vicenza in Serie B (Di lunedì 20 dicembre 2021) Due positivi al coronavirus fra i salentini MILANO - La Lega di Serie B ha annunciato in una nota che è stata rinviata a data da destinarsi la sfida fra Lecce e Vicenza, in programma stasera al "Via ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Due positivi al coronavirus fra i salentini MILANO - La Lega diB ha annunciato in una nota che è stataa data da destinarsi la sfida fra, in programma stasera al "Via ...

Advertising

Mitico_channel : Calcio e Covid, nel Foggia un positivo - Luxgraph : Lecce, secondo positivo al Covid: non si gioca la sfida col Vicenza - AttilaAzureRive : RT @doctorgis84: Se non proprio il 99%, ci siamo vicini. Contando dall'ondata estiva post-europei di calcio, sono stati appena 4 i pazienti… - marcovarini : RT @Gazzetta_it: Covid: stop da Asl, la Salernitana non parte per Udine. In B rinviata Lecce-Vicenza - infoitsport : Serie A, Udinese-Salernitana a rischio causa Covid: cosa succede al fantacalcio - Calcio d'Angolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Covid Covid, in Serie B rinviata Lecce - Vicenza ...di igiene e prevenzione sanitaria ha disposto per i salentini la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid ...

Presidente Caf in Camerun, Coppa Africa sarà un successo Una presenza voluta visto il moltiplicarsi delle voci su una cancellazione o un nuovo rinvio a causa della pandemia di Covid - 19. Motsepe - che dovrebbe incontrare il presidente del Camerun, Paul ...

Covid: 0-3 a tavolino, Tottenham fuori da Conference Agenzia ANSA La Salernitana non va a Udine: stop dall’Asl per Covid La Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani e' attesa dall'ultima partita del girone di andata contro l'Udinese, per alcuni casi di positivita' al Covid nel gruppo squadra. In attesa di alt ...

Serie A, Udinese-Salernitana a rischio causa Covid: cosa succede al fantacalcio - Calcio d'Angolo Serie A, Udinese-Salernitana a rischio per Covid. Si legge nella nota del club: “L’U.S (Calcio mercato web) In attesa di altri tamponi molecolari sul resto dei calciatori e dello staff, è stata ...

...di igiene e prevenzione sanitaria ha disposto per i salentini la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso...Una presenza voluta visto il moltiplicarsi delle voci su una cancellazione o un nuovo rinvio a causa della pandemia di- 19. Motsepe - che dovrebbe incontrare il presidente del Camerun, Paul ...La Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani e' attesa dall'ultima partita del girone di andata contro l'Udinese, per alcuni casi di positivita' al Covid nel gruppo squadra. In attesa di alt ...Serie A, Udinese-Salernitana a rischio per Covid. Si legge nella nota del club: “L’U.S (Calcio mercato web) In attesa di altri tamponi molecolari sul resto dei calciatori e dello staff, è stata ...