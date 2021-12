Calcio: Allegri, 'rinnovo Dybala? Società e procuratore stanno parlando' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "So solo che si sono incontrati l'altro giorno con il procuratore ma non ho parlato con la Società. stanno parlando è un contratto importante con un investitura su Paulo e sono cose normali". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, sul rinnovo di Paulo Dybala. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "So solo che si sono incontrati l'altro giorno con ilma non ho parlato con laè un contratto importante con un investitura su Paulo e sono cose normali". L'allenatore della Juventus Massimilianosi esprime così, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, suldi Paulo

