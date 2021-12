Calano i contagi, ma crescono le vittime (137) e i ricoveri. Meloni: nuove restrizioni, Speranza si dimetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scendono i nuovi casi ma aumentano le vittime. Nelle ultime 24 ore, in Italia si registrano 16.213 nuovi positivi e 137 morti (di cui 40 in Lombardia) Sono i dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Come ogni lunedì, dopo i numeri della scorsa settimana quando si è toccata quota trentamila, si registra un calo di contagi dovuto al calo dei tamponi effettuati (337.222 tamponi). Gli occhi sono puntati sui ricoveri e le terapie intensive, parametri decisivi per il cambio di colore delle Regioni. Covid: Calano i contagi, schizzano i ricoveri Si registra una nuova ondata di ricoveri ordinari (+375). In aumento, anche se in forma più lieve, anche le terapie intensive (+21). Sono 73 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Che portano il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scendono i nuovi casi ma aumentano le. Nelle ultime 24 ore, in Italia si registrano 16.213 nuovi positivi e 137 morti (di cui 40 in Lombardia) Sono i dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Come ogni lunedì, dopo i numeri della scorsa settimana quando si è toccata quota trentamila, si registra un calo didovuto al calo dei tamponi effettuati (337.222 tamponi). Gli occhi sono puntati suie le terapie intensive, parametri decisivi per il cambio di colore delle Regioni. Covid:, schizzano iSi registra una nuova ondata diordinari (+375). In aumento, anche se in forma più lieve, anche le terapie intensive (+21). Sono 73 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Che portano il ...

Advertising

SecolodItalia1 : Calano i contagi, ma crescono le vittime (137) e i ricoveri. Meloni: nuove restrizioni, Speranza si dimetta - Arcy70 : RT @boni_castellane: Il lockdown per i non vaccinati non lo farei perché se poi si vede che i contagi non solo non calano ma magari aumenta… - giulyeh : RT @boni_castellane: Il lockdown per i non vaccinati non lo farei perché se poi si vede che i contagi non solo non calano ma magari aumenta… - TgrRaiSicilia : Covid, calano i contagi ma anche i tamponi. Crescono invece i ricoveri - TGR Sicilia - MariMario1 : RT @boni_castellane: Il lockdown per i non vaccinati non lo farei perché se poi si vede che i contagi non solo non calano ma magari aumenta… -