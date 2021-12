Café Society | gelato alla vaniglia e liberazione sessuale sull’iconica passerella di Vivienne Westwood

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Siamo a Parigi, all’Hotel InterContinental, è il 13 ottobre 1993.sta presentando la sua nuova collezione Primavera/Estate 1994, che porta il nome di. Quel giorno, gli abiti che escono inportano con loro tutti segni distintivi del marchio; sensuali, oltraggiosi e impossibili da ignorare, i look che la stilista britannica presenta con questa collezione rappresentano uno dei tanti punti di svolta che hanno fatto degli anni ’90 un decennio fondamentale per l’emancipazionedelle donne. L’iconica sfilata del 1993 è stata, dunque, una deliziosa anticipazione del messaggio che, cinque anni dopo, la serie Sex and the City avrebbe urlato a tutto il mondo: siamo donne e parliamo di sesso....